Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ), Arsuz'da saat 04.42'de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre ilçelerden de hissedilen depremin derinliği 19.44 kilometre olarak kaydedildi.

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