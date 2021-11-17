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Hatay'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Hatay'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

17.11.2021 14:20
Hatay'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde, Kurtlusoğuksu kara yolunda 31 MJ 042, 27 AHF 718, 31 NAA 06 ve 31 R 4024 plakalı otomobiller çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan biri ağır 5 kişi, ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kara yolunda bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Hatay'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Hatay'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Hatay'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Hatay'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Hatay'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kurtlusoğuksu, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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