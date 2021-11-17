Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.
Mimar Sinan Mahallesi'nde, Kurtlusoğuksu kara yolunda 31 MJ 042, 27 AHF 718, 31 NAA 06 ve 31 R 4024 plakalı otomobiller çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan biri ağır 5 kişi, ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kara yolunda bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika