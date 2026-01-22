Hatay'da 4 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Hatay'da 4 Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay'da 4 Aranan Şahıs Yakalandı
22.01.2026 11:15
Hatay'ın Erzin ve İskenderun ilçelerinde 4 kişi, hapis cezası ile yakalandı ve tutuklandı.

Hatay'ın Erzin ve İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarda adli makamlarca işledikleri suçlar nedeniyle hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan 10 ay hapis cezası bulunan O.Ş.S. ile konutta silahla yağma suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.C. Erzin'de, hırsızlık suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan E.B. ile kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan R.Ö. ise İskenderun'da gözaltına alındı.

Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

11:23
