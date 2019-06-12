Son Dakika Haberleri: Hatay'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
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Hatay'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

4 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye giren 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 40 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye giren 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli grubu durdurdu.

Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 40 Suriye uyruklu, jandarmaya teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:25 Kaynak: AA
Türkiye, Altınözü, Suriye, Hatay, Güncel
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