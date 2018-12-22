Hatay'da 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı
5 saat önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, 70 düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay
'ın Yayladağı
ilçesinde, 70 düzensiz göçmen yakalandı.
Yayladağı Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Şenköy
ve Kışlak
mahalleleri kırsalında devriye görevi yaparken, Suriye
'den Türkiye
'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 68 düzensiz göçmeni yakaladı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri de yaptıkları uygulamalarda, kaçak yollarla ülkeye giriş yaptıklarını tespit ettiği 2 düzensiz göçmeni yakalayarak jandarmaya teslim etti.
Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:48 Kaynak: AA
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