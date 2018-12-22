Son Dakika Haberleri: Hatay'da 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'da 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı

5 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, 70 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, 70 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayladağı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şenköy ve Kışlak mahalleleri kırsalında devriye görevi yaparken, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 68 düzensiz göçmeni yakaladı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri de yaptıkları uygulamalarda, kaçak yollarla ülkeye giriş yaptıklarını tespit ettiği 2 düzensiz göçmeni yakalayarak jandarmaya teslim etti.

Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:48 Kaynak: AA

Jandarma, Suriye, Yayladağı, Hatay, Güncel
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