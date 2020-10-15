Hatay'da 72 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 72 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu ilçedeki bir iş yerine kargo yoluyla kaçak cep telefonu getirileceği bilgisine ulaştı.

İş yerine baskın düzenleyen polis, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çeşitli markalarda 72 cep telefonu tespit etti.

Konuyla ilgili M.F.D isimli iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.