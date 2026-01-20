Hatay'da Alkol Hırsızlığı Çetesi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Hatay'da Alkol Hırsızlığı Çetesi Yakalandı

Hatay\'da Alkol Hırsızlığı Çetesi Yakalandı
20.01.2026 09:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da tekel bayiden alkol çalan ve gözcülük yapan iki kişi polis tarafından yakalandı.

Hatay'da tekel bayiye girerek alkol çalan ve kimliğinin belirlenmemesi için yüzünü eliyle kapatan şahıs ile ona gözcülük yapan kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Erzin ilçesinde Hakan B.'ye ait iş yerinde yaşandı. Geçtiğimiz günlerde tekel bayiye gece saatlerinde gelen bir şahıs, yüzünü kapatarak önce iş yeri çevresinde keşif yaptı. İş yerine girecek bir nokta bulamayan şahıs, marketin depo kısmına girmeyi başardı. Depo kısmındaki alkolleri poşete tek tek dolduran ve çalarak olay yerinden uzaklaşan şahıs ve gözcülüğünü yapan kişinin alkol hırsızlıkları anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda; güvenlik kamerasına takılan kişinin A.S.G. olduğu ve gözcü şahsın P.G. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıslar gözaltına alındılar. - HATAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Tekel, Hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Hatay'da Alkol Hırsızlığı Çetesi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama... Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
Zonguldak’ta kaybolan Mustafa Uçar için arama çalışmaları sürüyor Zonguldak'ta kaybolan Mustafa Uçar için arama çalışmaları sürüyor
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı 73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik

09:14
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı
09:05
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
08:58
Fenerbahçe’den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
08:08
Trump’ın resti sonrası piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Trump'ın resti sonrası piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
07:21
Türkiye devreye giriyor 8 bin Suriyeli olmayan PKK’lı teröriste özel takip
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip
06:57
Ateşkes anlaşması askıda Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı
Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 09:21:37. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Alkol Hırsızlığı Çetesi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.