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Hatay'da aranan FETÖ şüphelisi eski üsteğmen Eskişehir'de yakalandı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan eski üsteğmen, Eskişehir'de gözaltına alındı.

Hatay'da aranan FETÖ şüphelisi eski üsteğmen Eskişehir'de yakalandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan eski üsteğmen, Eskişehir'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hatay 3. Ağır Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında arama kararı verilen ve Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı'nda üsteğmen olarak görev yapmaktayken ihraç edilen Mustafa M'nin Eskişehir'de saklandığını belirledi.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu da tespit edilen Mustafa M, saklandığı hücre evinde yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:00 Kaynak: AA
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