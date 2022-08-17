Hatay'da bir evin bahçesine ekilmiş 72 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da bir evin bahçesine ekilmiş 72 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi

17.08.2022 20:23

Hatay'da bir evin bahçesine ekilmiş 72 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi Kızını evlendirmek için kenevir ekmiş Hatay'ın Hassa ilçesinde bir evin bahçesine ekilmiş 72 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hatay'da bir evin bahçesine ekilmiş 72 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi

Kızını evlendirmek için kenevir ekmiş

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde bir evin bahçesine ekilmiş 72 kök Hint keneviri ele geçirildi. Tutuklanan zanlının, kızını evlendirmek için kenevir ektiğini söylediği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Hassa Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve jandarma dedektifleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu Yukarıkarafakılı Mahallesinde ikamet eden C.T. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği, kubar esrar imal ettiği bilgisi alındı. C.T'nin evinin bahçesinde yapılan aramada boyları 100 cm ile 200 cm arasında değişen 72 kök kenevir bitkisi ile 95 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan C. T.'nin nişanlı olan kızını evlendirmek için kenevir bitkisi ekip yetiştirdiğini söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli uyuşturucu imal ve ticareti ile yasa dışı ekim suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
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Kızını evlendirmek için kenevir ekmiş Kızını evlendirmek için kenevir ekmiş Yusuf dede 40 yıldır günlük tutuyor Yusuf dede 40 yıldır günlük tutuyor
Kaynak: İHA

Kenevir, Hassa, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da bir evin bahçesine ekilmiş 72 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da bir evin bahçesine ekilmiş 72 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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