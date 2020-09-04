Hatay'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Kozkalesi köyü korona virüsle mücadele kapsamında tedbir amaçlı karantina altına alındı.

Altınözü Kaymakamlığı, virüs tedbirleri kapsamında Kozkalesi köyünün karantinaya alındığını duyurdu. Açıklamada, "İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26-27. Maddesi gereği 4 Eylül 2020 tarihli ve 70 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ilçemiz Kozkalesi Mahallesi'nde yeni tip korona virüs salgını nedeni ile yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı karantina uygulaması başlamıştır" ifadelerine yer verildi. - HATAY