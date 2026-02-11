Hatay'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimde bulunan 100 kilogram bozulmuş kabak tatlısı imha edildi.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince Antakya ilçesindeki otogarda denetim yapıldı.
Denetimde bulunan ve sahibi belirlenemeyen 100 kilogram kabak tatlısının bozulduğu belirlendi.
Ürün, gıda mühendislerinin gözetiminde imha edildi.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Bozulmuş Kabak Tatlısı İmha Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?