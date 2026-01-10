Hatay'da Çalınan Telefonun Anıları - Son Dakika
Hatay\'da Çalınan Telefonun Anıları
10.01.2026 09:10
Fulya Kaya, telefonunun çalınmasını ve anılarını kaybetmenin üzüntüsünü dile getirdi.

Hatay'da duvarın üzerindeki telefonu fark eden anne ve çocuğun, telefonu çaldığı anlar kameraya yansıdı. Çalınan telefonda rahmetli babasının ve evladının anıları olduğunu ifade eden Fulya Kaya, annesinin yanındayken çocuğun telefonu çaldığını belirterek, "Benim oğlum yapsa utanırım ve yerin dibine girerdim" dedi.

Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde yaşayan Fulya Kaya'nın çocuğu telefonu duvarın üzerine bırakarak arkadaşlarıyla oynamaya başladı. Bir süre sokakta gezinen kadın ve çocuk, bir süre sonra duvarın üzerinde bulunan cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı. Evladının telefonunun kaybolduğunu söylemesinin ardından Kaya, sokağın kamera kayıtlarını inceledi. Sokağın kameralarını inceleyen Kaya; annenin, yanında bulunan evladına duvarın üzerinde bulunan telefonu çaldırdığını gördü. Telefonun anne ve çocuğu tarafından alınması üzerine polis ekiplerini arayarak şikayette bulundu. Görüntülerde; Kaya'nın aracıyla ilgilendiği ve oğlunun top oynadığı esnada sokağa giren anne ve çocuğun, duvarın üzerindeki telefonu fark edip çaldığı anlar kameraya yansıdı. Telefonda rahmetli babasının ve çocuklarının anıları olduğunu ifade eden Fulya Kaya, çocuğun annesinin yanındayken telefonu çaldığını belirterek duruma üzüldüğünü söyledi.

"Telefonda rahmetli babamın fotoğrafları ve çocuklarımın anıları vardı, annenin yanında çocuğun bu şekilde yapması gerçekten çok yanlıştı"

Rahmetli babasının ve evladının anılarının olduğu telefonu annesinin yanındayken çocuğun çaldığını ifade eden Fulya Kaya, "Telefon oğlumundu, ben komşudan geliyordum. Arabadan ekmek kırıntılarını koyuyordum. Sonra anne ve oğul, etrafa bakarak geliyorlardı. Bu kadın niye bu kadar etrafa bakıyor diye şüphelenmiştim. Sanırım kadın keşfe gelmişti. Öyle gidince ben de gittiğini düşündüm. Sonra ben içeriye girdiğim esnada anne ve oğul telefonu çalmış. Oğlum da telefonu oraya koyup top oynuyordu. Benim haberim yoktu, haberim olsaydı oradan alırdım. Şimdi çocuk o tarafa doğru giderken benim içeriye girmemi beklediler. İçeriye girdiğim esnada telefonu alıp kaçtılar. Annesinin yanındayken telefonu çaldı. Polise de verdim ve şikayet ettim. Bir sonuç çıkmasını bekliyoruz. Bu olayın yaşanması doğru değil. Telefon önemli değil, burası müstakil bir sokak ve herkes elini koluna sallayarak giremiyor. İnsanlar çok cüretkar oldu. Bir çocuğunun annesinin yanında böyle yapması çok kötü bit şeydi. Çocuklarımıza kötü örnek oldu. Samsung A23 telefonu 3 yıl önce 3 bin 500 TL satın aldık, oğlum 2 gündür telefonu olmadığı için ağlıyor. Aslında telefon önemli değil de içindekiler önemli. Telefonda rahmetli babamın fotoğrafları, çocuklarımın anılarımız vardı. Annenin yanında çocuğun bu şekilde yapması gerçekten çok yanlıştı. Benim oğlum yapsa utanırım ve yerin dibine girerdim" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay

