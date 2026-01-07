Canlı bomba ihbarı hastaneyi karıştırdı! Valilikten açıklama var - Son Dakika
Canlı bomba ihbarı hastaneyi karıştırdı! Valilikten açıklama var

Canlı bomba ihbarı hastaneyi karıştırdı! Valilikten açıklama var
07.01.2026 13:26  Güncelleme: 14:37
Canlı bomba ihbarı hastaneyi karıştırdı! Valilikten açıklama var
Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastanın üzerinde canlı bomba olduğu ihbarı ortalığı karıştı. Vatandaşların büyük panik yaşamasına neden olan iddia sonrası harekete geçen ekipler ihbarın asılsız olduğunu belirlerken, kontrol altına alınan şahısla ilgili tahkikat başlatıldı.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastanın üzerinde canlı bomba olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hastanenin ruh sağlığı ve sinir hastalıkları bölümünde kaydı bulunan B.O.'nun üzerinde canlı bomba olduğunu iddia ettiği belirtildi.

"İHBARIN ASILSIZ OLDUĞU BELİRLENDİ"

Duruma anlık müdahale edildiği ve hastanede gerekli tedbirlerin hızlıca alındığı anlatılan açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu belirlenmiştir. Asılsız ihbarda bulunan ve kontrol altına alınan B.O. ile ilgili tahkikata başlanmıştır. Hastanemizde hizmet vermeyle ilgili herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hatay Valiliği, Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canlı bomba ihbarı hastaneyi karıştırdı! Valilikten açıklama var - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Canlı bomba ihbarı hastaneyi karıştırdı! Valilikten açıklama var - Son Dakika
