Son Dakika Haberleri: Hatay'da "Daire Projesi" tanıtım toplantısı
Son Dakika Güncel Hatay'da 'Daire Projesi' tanıtım toplantısı

Hatay'da "Daire Projesi" tanıtım toplantısı

6 dakika önce

K2 Çağdaş Sanat Derneği koordinatörlüğünde, Hatay'ın da aralarında bulunduğu dokuz ilde yürütülen Konuk Sanatçı Programı olan "Daire Projesi", tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Hatay'da

K2 Çağdaş Sanat Derneği koordinatörlüğünde, Hatay'ın da aralarında bulunduğu dokuz ilde yürütülen Konuk Sanatçı Programı olan "Daire Projesi", tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen projenin tanıtımı, Hatay Gastronomi Evinde yapıldı.

Proje ortağı Hatay Büyükşehir Belediyesi adına konuşma yapan Hasan Maden, proje aracılığıyla sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları arasında ağlar oluşturmak amacında olduklarını söyledi.

Maden, projenin sanat alanında faaliyet gösteren kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının güncel sanata ilişkin politika oluşturma ve karar alma sürecine dahil olmalarını sağlamak için aralarındaki işbirliğini geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Gerçekleştirilen toplantıya, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kentte faaliyet gösteren sanatçılar katılım gösterdi.

Maden, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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