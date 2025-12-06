Kan donduran cinayet! Baltayla öldürdü, banyodaki çukura gömdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kan donduran cinayet! Baltayla öldürdü, banyodaki çukura gömdü

Kan donduran cinayet! Baltayla öldürdü, banyodaki çukura gömdü
06.12.2025 00:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Erzin ilçesinde 77 yaşındaki adam 61 yaşındaki eşini baltayla öldürdükten sonra banyoya açtığı çukura gömdü. Cani adam jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hatay'da baltayla öldürdüğü 61 yaşındaki eşini evinin banyosuna kazdığı çukura gömen 77 yaşındaki şahıs, suçunu itiraf ederek gözaltına alındı.

Hatay'da kan donduran bir cinayet işlendi. Olay; Erzin ilçesi Gökdere Mahallesinde akşam saatlerinde yaşandı.

61 YAŞINDAKİ EŞİNİ BALTAYLA ÖLDÜRDÜ

Mahallede bulunan 2 katlı müstakil evde yaşayan 77 yaşındaki Bekir S., 61 yaşındaki eşi Meliha S. isimli eşini baltayla baş kısmına vurarak öldürdü. Kadından haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek jandarmaya ihbarda bulundu.

BANYODAKİ ÇUKURA GÖMMÜŞ

Eve giden ve şahsa kadını soran jandarma ekiplerinin çalışması sonrası yaşlı adam eşini öldürdüğünü ve banyoya açtığı çukura gömdüğünü itiraf etti. Eşini öldüren Bekir S. gözaltına alınırken, kadının cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan şahsın öldürdüğü Meliha S. ile ikinci evliliğini gerçekleştirdiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Erzin, Hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kan donduran cinayet! Baltayla öldürdü, banyodaki çukura gömdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’ye gelen dilekçelere bakın Tatil olmasını istedikleri ay ilginç TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç
“Emeklilik kalksın“ diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan "Emeklilik kalksın" diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan
Babası öldü, annesi terk etti, amcası kümese attı Adnan için gereken yapıldı Babası öldü, annesi terk etti, amcası kümese attı! Adnan için gereken yapıldı
11. Yargı Paketi komisyondan geçti Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok 11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok
Barzani yönetiminden Bahçeli’ye yönelik sözler için geri adım: Maksadını aşan yorumlar yapıldı Barzani yönetiminden Bahçeli'ye yönelik sözler için geri adım: Maksadını aşan yorumlar yapıldı
Dünyada kaos hakimken en güvenli beş ülkede hayat nasıl Dünyada kaos hakimken en güvenli beş ülkede hayat nasıl?

23:12
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
22:04
Galatasaray, Samsunspor’un 3 aylık yenilmezlik serisini uzatma anlarında bitirdi
Galatasaray, Samsunspor'un 3 aylık yenilmezlik serisini uzatma anlarında bitirdi
22:03
A Milli Takımımızın Dünya Kupası’na katılması halinde gruptaki rakipleri belli oldu
A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde gruptaki rakipleri belli oldu
21:23
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!
21:09
Türkiye korkusu İsrail Meclisi’ne taşındı Batı’ya “Durdurun“ diye yalvardı
Türkiye korkusu İsrail Meclisi'ne taşındı! Batı'ya "Durdurun" diye yalvardı
20:12
Fişini çektiler Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2025 01:47:15. #7.13#
SON DAKİKA: Kan donduran cinayet! Baltayla öldürdü, banyodaki çukura gömdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.