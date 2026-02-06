Hatay'da Deprem Anması: Sessiz Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika
Hatay'da Deprem Anması: Sessiz Yürüyüş Düzenlendi

Hatay\'da Deprem Anması: Sessiz Yürüyüş Düzenlendi
06.02.2026 05:49
Kahramanmaraş merkezli depremin üçüncü yıldönümünde Hatay'da sessiz yürüyüş ve anma etkinliği yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da saat 04.17'de sessiz yürüyüş düzenlendi. Depremin üçüncü yıldönümündeki anma etkinliklerinde, yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 24 bin 147 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'da, felaketin üçüncü yıldönümü dolayısıyla vatandaşlar gece yarısı bir araya geldi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kent protokolü ve depremde yakınlarını kaybeden vatandaşların Atatürk Caddesi'nden başlattığı sessiz yürüyüş, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde son buldu. Asrın felaketinin yaşandığı 04.17'deki ilk deprem saatinde yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu. Yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 3 semavi dinin temsilcileri tarafından dua edildi.

Burada yapılan duaların ardından kalabalık, Asi Nehri'ne depremde hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı.

Kaynak: DHA

