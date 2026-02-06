Hatay'da Depremde Kaybedilenler Anıldı - Son Dakika
Hatay'da Depremde Kaybedilenler Anıldı

06.02.2026 06:00
Hatay'da deprem felaketinin üçüncü yıl dönümünde sessiz yürüyüş ve anma etkinlikleri düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da saat 04.17'de sessiz yürüyüş düzenlendi. Depremin üçüncü yıl dönümündeki anma etkinliklerinde, yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 24 bin 147 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'da, felaketin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar gece yarısı bir araya geldi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kent protokolü ve depremde yakınlarını kaybeden vatandaşların Atatürk Caddesi'nden başlattığı sessiz yürüyüş, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde son buldu. Asrın felaketinin yaşandığı 04.17'deki ilk deprem saatinde yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu. Yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 3 semavi dinin temsilcileri tarafından dua edildi.

Burada yapılan duaların ardından kalabalık, Asi Nehri'ne depremde hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı.

Kaynak: DHA

