Hatay\'da Elektrik Direğine Çarpan Araçta 2 Yaralı

Hatay'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine saplandı. Kazada araç içerisinde sıkışan M.A.K. ve A.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edilen şahıslardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
