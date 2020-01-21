Hatay'da emniyete araç ve motosiklet desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da emniyete araç ve motosiklet desteği - Son Dakika

Hatay'da emniyete araç ve motosiklet desteği

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş insanlarının desteğiyle emniyet müdürlüğüne alınan araç ve motosikletlerin devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Hatay'da emniyete araç ve motosiklet desteği, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş insanlarının desteğiyle emniyet müdürlüğüne alınan araç ve motosikletlerin devir teslim töreni gerçekleştirildi.

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, kentin huzur ve güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

İş insanlarının araç ve motosiklet desteğinin yanı sıra Tepe Mahallesi'ndeki bir kamu binasının da karakol yapacağını ifade eden Yönden, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı da emniyet teşkilatının kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için yoğun çaba içerisinde olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, iş insanları Mustafa Baştuğ, Fuat Tosyalı, Recep Atakaş, Levent Hakkı Yılmaz ve Erol Ayhan Tosyalı tarafından emniyete bağışlanan 4 hafif ticari araç, 5 motosiklet, 500 bariyer ve 3 bilgisayarın kesilen kurdeleyle teslimatı gerçekleşti.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş katkıda bulunanlara plaket verdi.

İskenderun, İskender, Huzur, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi
Çin'de görülen koronavirüs salgını ABD'ye ulaştı TBMM bugün bomboştu! Sadece bir vekil gitti Cüneyt Özdemir'den sert tepki: THY'ye atılan en büyük iftiralardan biridir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 23:35:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da emniyete araç ve motosiklet desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]