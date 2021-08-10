Hatay'da evlerinde Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'da, evlerinde Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkez Antakya ve Defne ilçelerinde iki adres belirledi.
Belirlenen ev ve bahçelerde arama yapan ekipler, 24 kök Hint keneviri ve 444 gram esrar ele geçirdi.
Ev sahipleri U.K, A.D. ve S.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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