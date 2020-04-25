Hatay'da fırıncı esnaf, ekmeği seyyar araçla satıyor - Son Dakika

Hatay'da fırıncı esnaf, ekmeği seyyar araçla satıyor

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde fırıncılar ekmeği taze çıkarıp araçla mahalle mahalle gezip satış yapıyorlar

Koronavirus mücadelesi kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan vatandaş fırına gidip ekmek alamıyor

fırıncı esnaf çare olarak vatandaşa ekmeğini evine kadar götürüyor

İbrahim Ova " Altınbaşak ekmek fabrikasının sahibiyim biz sabah 8: 30 9: 00 sıralarında ekmek yapıyoruz saat 5'e kadar ekmek üretimini bitiriyoruz

ekmeklerimizi sıcak sıcak çıkarıp servislerimizi doldurup mahalle mahalle götürüyoruz kimse evden çıkmasın herkesin ekmeğini evine kadar temin ediyoruz"diye konuştu