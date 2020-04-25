Hatay'da fırıncı esnaf, ekmeği seyyar araçla satıyor - Son Dakika

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Hatay'da fırıncı esnaf, ekmeği seyyar araçla satıyor
6 saat önce
Hatay'da fırıncı esnaf, ekmeği seyyar araçla satıyor Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde fırıncılar ekmeği taze çıkarıp araçla mahalle mahalle gezip satış yapıyorlar Koronavirus mücadelesi kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan vatandaş fırına gidip ekmek alamıyor fırıncı esnaf çare...
Hatay'da fırıncı esnaf, ekmeği seyyar araçla satıyor
HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde fırıncılar ekmeği taze çıkarıp araçla mahalle mahalle gezip satış yapıyorlar
Koronavirus mücadelesi kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan vatandaş fırına gidip ekmek alamıyor
fırıncı esnaf çare olarak vatandaşa ekmeğini evine kadar götürüyor
İbrahim Ova " Altınbaşak ekmek fabrikasının sahibiyim biz sabah 8: 30 9: 00 sıralarında ekmek yapıyoruz saat 5'e kadar ekmek üretimini bitiriyoruz
ekmeklerimizi sıcak sıcak çıkarıp servislerimizi doldurup mahalle mahalle götürüyoruz kimse evden çıkmasın herkesin ekmeğini evine kadar temin ediyoruz"diye konuştu
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 09:59 Kaynak: İHA
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