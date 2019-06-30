Son Dakika Haberleri: Hatay'da "Geleneksel Kayısı Festivali" yapıldı
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Hatay'da "Geleneksel Kayısı Festivali" yapıldı

1 saat önce

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, "Geleneksel Kayısı Festivali" yapıldı.

Hatay'da
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, "Geleneksel Kayısı Festivali" yapıldı.

Kurtbağı Mahallesi sakinleri tarafından bu yıl 6'ıncısı gerçekleştirilen Geleneksel Kayısı Festivali, Amanos Dağları eteklerinde yapıldı.

Gerçekleştirilen festivalde kayısı yeme, iğneden ip geçirme, bilek güreşi gibi çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, yaptığı konuşmada, Arsuz'da yetiştirilen kayısıların hem aromasının hem de büyüklüğünün göz doldurduğunu söyledi.

Arsuz'un önemli bir tarım ilçesi olduğunu belirten Sarı, "Her geçen gün ilçemiz daha bereketli hale geliyor. Düzenlediğimiz festivallerle ilçemizi daha tanınır hale getiriyoruz. İlçemiz turizm açısından da iyi gelişme göstermeye devam ediyor." diye konuştu.
Festivale AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:36 Kaynak: AA
Amanos Dağları, Arsuz, Hatay, Güncel
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