Hatay'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Ali E'nin kullandığı 80 EE 399 plakalı otomobil ile Sabri T. kontrolündeki 31 PF 450 plakalı hafif ticari araç, Çaylı Mahallesi Cennet Ana Caddesi'nde çarpıştı.
Yaralanan sürücüler ve araçlardaki 6 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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