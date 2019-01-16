Hatay'da Havaalanı Yolunda Ulaşım Tek Şeritten Sağlanıyor
1 saat önce
Hatay'da şiddetli yağış havaalanı yolunu kapanma noktasına getirdi.
Hatay
'da şiddetli yağış havaalanı yolunu kapanma noktasına getirdi.
Kentte son günlerde etkisini sürdüren yoğun yağışlar Amik Ovası
ve havaalanı çevresini göle çevirdi. Yağışlarla birlikte Tahtaköprü
Barajı'nda su seviyesi kritik seviyeye ulaşınca baraj kapaklarının da açılmasının ardından havaalanı çevresinde su seviyesi yükselerek, havaalanı yolunda ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı. Son 2 gündür devam eden yağışlarla birlikte yolun diğer kısmı da su altında kaldı. Devlet Su İşleri
ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolun trafiğe kapanmaması için çalışma başlattı. Yolda biriken su tahliye edilirken, çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Havaalanı önünden geçen Asi Nehri'nin önemli kaynaklarından olan Karasu
Deresi de taşarak Amik Ovası ile aynı seviyeye ulaştı. Derenin havaalanı yolu üzerinde bulunan köprü ile aynı seviyeye yaklaştığı gözlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:24 Kaynak: DHA
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