Hatay'da yük boşalttığı esnada devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Kaza; İskenderun ilçesi Aşkarbeyli Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede yük boşaltan hafriyat kamyonu damperinin açık olduğu esnada devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - HATAY
Son Dakika › 3-sayfa › Hatay'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
