Son Dakika Haberleri: Hatay'da kano yarışı yapıldı
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Hatay'da kano yarışı yapıldı

1 saat önce

Hatay'da Amanos Dağları eteklerindeki Karlısu Göleti tesisinde, kano yarışları yapıldı.

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Hatay'da Amanos Dağları eteklerindeki Karlısu Göleti tesisinde, kano yarışları yapıldı.
Bin metre uzunluğundaki yapay kano parkurunda gerçekleştirilen yarışlara 44 sporcu kıyasıya mücadele etti.
Tesisin sorumlusu İbrahim Atahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz tatiliyle yoğunluğun başladığını söyledi.
Gölete yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiklerini ifade eden Atahan, amaçlarının düzenlenen kano yarışlarıyla bölgeye daha fazla ziyaretçi çekmek olduğunu belirtti.
Haftanın belirli günlerinde yarışların yapıldığını belirten Atahan, " Türkiye'nin birçok yerinden Hatay'a su sporları için gelenler oluyor, bu ilimizin gelişmesine katkı sağlıyor. İlerleyen dönemlerde uluslararası yarışlar için hazırlıklarımızı yapacağız." dedi.
Atahan, bugün yapılan yarışlara amatör 44 sporcunun katıldığını aktararak "Güzel bir mücadele oldu, sporcular sıcak havaya rağmen kıyasıya yarıştılar, bu yarışların daha fazla olması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Okulların yaz tatiline girmesiyle yoğunluğumuz arttı. Su sporlarıyla ilgili kurslarımız başladı." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:25 Kaynak: AA
Karlısu, Amanos Dağları, Hatay, Spor
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