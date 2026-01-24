Hatay'da Kaza: Ali Kaçar Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Hatay'da Kaza: Ali Kaçar Hayatını Kaybetti

24.01.2026 09:14
Hatay'da Tofaş'ın aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan Ali Kaçar, 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Hatay'da aydınlatma direğine saplandığı anlar kameraya yansıyan Fiat Tofaş'ta yaralanan 18 yaşındaki Ali Kaçar 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 18 Ocak günü akşam saatlerinde Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş marka otomobilin arka kısmı elektrik direğine saplandı. Kazada araç içerisinde sıkışan M.A.K. ve Ali Kaçar yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edilen şahıslardan Ali Kaçar durumu ağır olarak tedavi altına alındı. Kaçar, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. - HATAY

