Hatay'da Kırsal Uydu Kenti Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hatay'da Kırsal Uydu Kenti Açıldı

Hatay\'da Kırsal Uydu Kenti Açıldı
05.02.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da depremzedeler için inşa edilen kırsal uydu kenti, yeni yaşam alanları sunuyor.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde evini kaybeden afetzedeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Kumlu ilçesinde inşa edilen Türkiye'nin ilk "kırsal uydu kenti"ndeki konutlar sayesinde geleceğe daha güvenli pencerelerden bakıyor.

Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerine bağlı 16 mahallede yıkılan ikametlerin yerine Cumhuriyet Mahallesi'nde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 692 kırsal afet konutu inşa edildi.

Altyapı ve peyzaj çalışmalarıyla modern görünüme kavuşturulan kırsal uydu kent, bölgenin çehresini değiştirdi.

Betonarme ve çelik karkas sistemle yapılan, 100 ila 125 metrekare büyüklüğünde ve 3+1 oturuma sahip müstakil konutlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden hak sahipleriyle buluşturuldu.

Türkiye'de ilk olan ve afet sonrası yerleşim modelleri arasında örnek gösterilen proje, afetzedelerin yeni hayatlarına güvenli yuvalarında başlamasını sağladı.

"Devletimizin güçlü iradesiyle atılan adımların sahadaki en somut karşılığı"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, depremlerin ardından yürütülen imar sürecinin kırsal yaşamı yerinde korumayı esas aldığını söyledi.

Kırsal uydu kent modelinde sosyal doku ve komşuluk ilişkilerinin de gözetildiğini belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Bu alanda hemşehrilerimizin güvenli ve konforlu evlerinde hayatlarına yeniden başladığını görmek, çocuk seslerinin yükseldiğine, komşuluk bağlarının güçlendiğine şahit olmak bizler için büyük mutluluk, derin onur ve haklı gurur kaynağıdır. Hatay'ımızda yaşamın yeniden filizlenmesi, devletimizin güçlü iradesiyle atılan adımların sahadaki en somut karşılığıdır."

"Evim çok güzel, geniş ve rahat"

Yeni konutuna yerleşenlerden 59 yaşındaki Ahmet Seraslan, Reyhanlı ilçesindeki evinin 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldığını söyledi.

Bir süre konteyner kentte kaldıktan sonra yuvasına kavuştuğunu dile getiren Seraslan, "Evim çok güzel, geniş ve rahat. Devletimiz sağ olsun. Daha önce oturduğum ev derme çatmaydı, üzeri kiremitti, temeli yoktu. Şimdiki evim sağlam, her tarafı çok güzel." dedi.

Eşi Emine Seraslan da yeni evlerinin eskisiyle kıyaslanamayacak kadar iyi olduğunu belirterek, "Bütün odalar iç içe, önceki evimin mutfağı, lavabosu dışarıdaydı. Şimdi tabii burası daha rahat. Kadınların en güzel ve mutlu olduğu yer evleridir. Ev güzel olursa işinde de yorulmaz." diye konuştu.

64 yaşındaki Hüseyin Irmak da konutunun güzelliğinin beklentisinin üstünde olduğunu vurgulayarak, "Devletimiz bize ev yaptı. Böyle bir evi kendim yapamazdım. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, İnsan Hakları, Ekonomi, Güncel, Hatay, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Kırsal Uydu Kenti Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi

13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile “KAAN“ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile "KAAN" ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 13:13:00. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Kırsal Uydu Kenti Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.