Hatay'da Köprüler Tehlike Saçıyor

Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - 6 Şubat depremlerinde ağır yara alan Hatay'da kentin en işlek noktalarından Güzelburç ve Sanayi köprülerindeki hasar korkutucu boyutlara ulaştı. CHP Antakya İlçe Başkanı Ümit Kutlu, "Güzelburç Köprüsü'nün bir ayağında demirler tamamen açık durumda, betonla demir birbirinden ayrılmış durumda. Bu köprünün üzerinden günde binlerce ağır tonajlı araç geçiyor, binlerce çocuğumuz okulları karşı tarafta olduğu için buradan geçiyor" dedi.

CHP Antakya İlçe Başkanı Ümit Kutlu, Hatay'da Güzelburç ve Sanayi köprülerindeki hasara ilişkin açıklama yaptı. Köprülerin her gün ağır tonajlı binlerce araç tarafından kullanıldığına, ayrıca servislerle okula giden çocukların da bu güzergahlardan geçmek zorunda kaldığına dikkati çeken Kutlu, şu ifadeleri kullandı:

"Güzelburç Köprüsü'nün bir ayağında demirler tamamen açık durumda, betonla demir birbirinden ayrılmış durumda. Bu köprünün üzerinden günde binlerce ağır tonajlı araç geçiyor, binlerce çocuğumuz okulları karşı tarafta olduğu için buradan geçiyor. Bu kadar tehlike arz etmesine rağmen depremden sonra defaatle dile getirdik ama maalesef bizi dinlemediler. Asi Nehri üzerinde birkaç köprümüz aynı durumda. Hemen ileride Sanayi Köprümüz de aynı durumda. İlla birilerinin ölmesini, bu köprünün yıkılmasını mı bekliyorlar? Bu köprülerle alakalı herhangi bir gelişme yok, millet kaderine terk edilmiş durumda. Çok hızlı şekilde köprünün yıkılacaksa yıkılması, onarılacaksa onarılması gerekiyor. Birilerinin ölmesi beklenmesin. Bu işin çözülmesi gerekiyor."

Defne ilçesinde yaya köprüsünün dün çöktüğünü hatırlatan Kutlu, "O köprü yıkılmadan birkaç dakika önce üzerinden çocuklar geçmişti. Çok şükür can kaybı olmadı ama bu köprülerde önlem alınmazsa sonu hüsranla bitebilir. Burası Sanayi Sitemizin tüm yükünü karşılıyor. Günde binlerce araç geçiyor ancak beton ve demir birbirini bırakmış, bağlantı yerleri kopmuş durumda. Köprü yıkılsa can kaybı kaçınılmaz olur" dedi.