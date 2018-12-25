Son Dakika Haberleri: Hatay'da Kuduz Karantinası

Hatay'da Kuduz Karantinası

43 dakika önce

Hatay'ın Erzin ilçesinde kuduz vakası görülmesi üzerine iki mahalle karantinaya alındı.

Hatay'da Kuduz Karantinası, System.String[]
Hatay'ın Erzin ilçesinde kuduz vakası görülmesi üzerine iki mahalle karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Aşağı Burnaz Mahallesi'nde bir tilkinin ısırdığı tayın telef olması üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

Laboratuvara gönderilen numunelerde telef olan tayda kuduz tespit edilmesi üzerine, Aşağı Burnaz ve Yukarı Burnaz mahallelerinde karantina uygulanmasına karar verildi.

Bölgedeki başıboş gezen hayvanlarla riskli görülen kişilere aşı yapıldı.

İki mahalleye 6 ay süresince hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

Aşağı Burnaz Mahallesi Muhtarı Halil Eken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tilkinin mahalleye nereden geldiğini bilmediklerini, yerleşim yerindeki diğer hayvanlarda herhangi bir soruna rastlanmadığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:34 Kaynak: AA

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