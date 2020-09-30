Hatay'da, kumluk alanda hortum - Son Dakika

Hatay'da, kumluk alanda hortum
HATAY'ın Hassa ilçesinde, kumluk alanda oluşan küçük çaplı hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
HATAY'ın Hassa ilçesinde, kumluk alanda oluşan küçük çaplı hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Hassa'da, öğle saatlerinde etkili olan rüzgarın etkisiyle kumluk alanda hortum oluştu. Küçük çaplı hortum, aracıyla bölgeden geçen kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortum, kısa süre sonra sona erdi.
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