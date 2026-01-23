Hatay'da alevlere teslim olan lastik deposundaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yangın, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan ULTRANS lojistiğe ait lastik deposunda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin yönlendirildiği yangında alevlerle mücadele sürüyor. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Lastik Deposunda Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?