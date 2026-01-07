Hatay'da Minibüs Kazası: 14 Yaralı - Son Dakika
Hatay'da Minibüs Kazası: 14 Yaralı

07.01.2026 20:00
Hatay'da devrilen minibüste 14 kişi yaralandı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HATAY'da kavşaktan dönen TIR ile çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan minibüs, yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarpıp devrildi. Kazada yaralanan 14 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza, İskenderun- Hatay karayolu Arpaderesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, kavşaktan döndüğü sırada seyir halindeki minibüsle çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarparak, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkarılan 14 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Devrilen minibüsün kaldırılmasının ardından karayolu araç trafiğine açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Kamera: Ufuk AKTUĞ/ HATAY,

Kaynak: DHA

