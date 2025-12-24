Hatay\'da Noel Ayinleri Düzenlendi

Hatay'da Noel dolayısıyla Antakya ve İskenderun ilçelerindeki Ortodoks kiliselerinde ayin gerçekleştirildi.

6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin yerine St. Pierre Kilisesi'nde gerçekleşen ayini Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüller ve Dimitri Doğum yönetti.

Duaların edildiği ve ilahilerin seslendirildiği ayinin ardından pasta kesildi.

İskenderun ilçesindeki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'ndeki ayin ise Peder Dimitri Yıldırım ve Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu tarafından düzenlendi.

Kilisenin ışıklarla süslendiği ayinde mumlar yakılarak, dualar edildi.