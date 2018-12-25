Hatay'da Noel Kutlamaları

Hatay
Valisi Rahmi Doğan
ve beraberindeki heyet, Antakya
Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek, Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutladı.
Doğan, Antakya Ortodoks Kilisesi'ndeki ziyarette yaptığı konuşmada, tüm Hristiyan vatandaşların Noel Bayramı'nı tebrik etti.
Antakya'nın yüzyıllardır medeniyetlere beşiklik yaptığını belirten Doğan, "Bayramlar sevincin arttığı, birlik ve beraberliğin coşkuya karıştığı günlerdir. Ben de Hristiyan vatandaşlarımızın Noel Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bizler onlarla bu toprakta yaşamaktan mutluyuz. Eminim ki onlar da bizlerle beraber bu toprakta yaşamaktan mutlu. Sokaklarımıza, caddelerimize, sosyal yapımıza renk katıyorlar. Böyle bir coşkunun Antakya'da yaşanması tüm sosyal kesimler için sevindirici." dedi.
Rum Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Fadi Hurigil ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hatay'ın sevginin başkenti olduğunu vurguladı.
Hatay'daki barış ve kardeşlik ortamının tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini vurgulayan Hurigil, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Aynı anda Allah'a yakarışların sunulduğu, ezan sesinin çan sesine, çan sesinin hazan sesine karıştığı, 3 semavi dinin mensuplarının kucaklaştığı Antakya, acı ve gözyaşının eksik olmadığı dünyamızda tüm insanlığın en temel özlemi olan barış ve huzurun yaşandığı müstesna şehirlerden bir tanesidir. Sayın Valimiz ve protokol üyeleri Noel Bayramımızın tebriği için kilisemize geldiniz ve bayramımıza farklı bir tat, anlam kattınız.Yeni yılda Antakya'daki barış ve kardeşlik ortamının tüm dünyada olmasını dilerim."
Konuşmaların ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler konuklara dağıtıldı.
Ziyarete Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Yahudi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu, Antakya Protestan Kilisesi Ruhani Lideri Yakup Chang, Antakya Katolik Kilisesi Papazı Domanico Bertogli ve Alevi cemaati temsilcisi Nasreddin Eskiocak da katıldı.