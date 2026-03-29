Hatay'da oto hırsızları yakalandı: Çalınan araç sahibine teslim edildi
Hatay'da oto hırsızları yakalandı: Çalınan araç sahibine teslim edildi

29.03.2026 14:22
Hatay'da meydana gelen oto hırsızlığı olayı kısa sürede aydınlatıldı. Emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan şüphelilerden biri tutuklanırken, çalınan araç bulunarak sahibine teslim edildi.

Hatay'ın Narlıca Mahallesi'nde yaşanan oto hırsızlığı olayı, polis ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle kısa sürede çözüldü. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından başlattıkları kapsamlı çalışma sonucunda şüphelileri tespit ederek yakaladı. Yapılan operasyonla gözaltına alınan şahısların suç geçmişleri de dikkat çekerken, olayla ilgili adli süreç tamamlandı.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oto hırsızlığı olayının aydınlatılması için bölgede geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Yapılan incelemeler ve saha araştırmaları sonucunda olayın şüphelileri H.S. ve Y.E. kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı.

Şüphelilerden Y.E.'nin 8'i hırsızlık olmak üzere toplam 11 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Bu durum, olayın planlı bir şekilde gerçekleştirildiği ihtimalini güçlendirirken, emniyet ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde zanlılar kısa sürede adalete teslim edildi.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, ÇALINAN ARAÇ SAHİBİNE VERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda H.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan hırsızlık olayında çalınan otomobil de polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi. Olayın kısa sürede aydınlatılması, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, Hatay, Hukuk, Son Dakika

