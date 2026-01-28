Hatay'da Sahte Altınla Dolandırıcılık - Son Dakika
Hatay'da Sahte Altınla Dolandırıcılık

28.01.2026 09:20
Altınözü'nde 3 kişi, kuyumculardan sahte altınla dolandırıcılıktan yakalandı, serbest bırakıldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki ayrı kuyumcuda sahte altın kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 26 Ocak tarihinde iki farklı kuyumcuda; piyasa değeri yaklaşık 95 bin TL olan sahte altın verilerek karşılığında gerçek altın alındı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu biri kadın L.F.U., D.E.T. ve T.H. adlı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Altınözü, Ekonomi, Hatay, Son Dakika

