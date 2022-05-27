HATAY'DA SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI - Son Dakika
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HATAY'DA SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI

27.05.2022 21:45

HATAY'da 5 bin 400 dolarlık sahte banknot ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

HATAY'da 5 bin 400 dolarlık sahte banknot ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parada sahtecilik suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, sahte para taşındığı bilgisi üzerine Hassa- Kırıkhan kara yolunda bir otomobili durdurdu. Araç ve şüphelilerin üst aramasında, 5 bin 400 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. Sürücü J.E. ile araçtaki F.E. ve A.E. gözaltına alındı. (DHA)

HATAY'DA SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI
HATAY'DA SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI
HATAY'DA SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI
HATAY'DA SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Tragger, Hassa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HATAY'DA SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI - Son Dakika


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