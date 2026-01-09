Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alevlere teslim oldu. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangın; Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınan yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Son Dakika › 3-sayfa › Hatay'da Seyir Halindeki Araç Yangınında Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?