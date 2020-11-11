Hatay'da Suriyeli yetimler fidan dikti - Son Dakika

Hatay'da Yetim Vakfı'nın Reyhanlı Eğitim Köyü'nde kalan çocuklar, "Hatay'a Nefes Ol" kampanyası kapsamında fidan dikti.

Kırıkhan düzenlenen etkinlikle 50 Suriyeli yetim çocuk, fidanları kendi elleriyle toprakla buluşturdu.

Vakıftan yapılan açıklamada, çocukların doğa ile arasındaki iletişimi artırmak ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturmaya katkı sağlamak amacıyla Çevre Kuruluşları Derneği ile etkinlik düzenlendiği kaydedildi.

Bu kapsamda Kırıkhan'da çocukların kendi elleriyle fidan dikimi gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Bu etkinliğin yanı sıra vakıf olarak 'Doğa Yetim Kalmasın' sloganıyla yeni bir kampanyaya başlatıyoruz. Yaşanabilir bir dünya için çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Bağışladığınız her fidan çocuklarımıza temiz bir nefes olacak. Kampanyaya destek olmak isteyenler vakfın internet sitesinden detaylara ulaşabilir." ifadeleri kullanıldı.