Son Dakika Haberleri: Hatay'da Tekeri Patlayan Araç Şarampole Devrildi

Hatay'da Tekeri Patlayan Araç Şarampole Devrildi

8 dakika önce

Hatay'da tekeri patlayan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Hatay'da Tekeri Patlayan Araç Şarampole Devrildi, System.String[]
Hatay'da tekeri patlayan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Abdullah Bıtar, yönetimindeki 31 ZM 485 plakalı otomobilin Antakya- Reyhanlı kara yolu Demirköprü mevkisinde tekerinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İçinde 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu araç, karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunanlar yara almadan kurtuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:50 Kaynak: AA

Reyhanlı, Antakya, Hatay, Güncel
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