Son Dakika Haberleri: Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Hatay'ın Payas ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Hatay'ın Payas ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem A'nın kullandığı 76 BD 793 plakalı otomobil çevre yolunda Abdulkadir T'nin kontrolündeki 31 KOH 76 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Adem A. ile otomobil içerisindeki 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle ulaşıma yeniden açıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:06 Kaynak: AA
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