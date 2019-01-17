Hatay
'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
HATAY - Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan fiziki ve teknik takipler sonucunda Antakya
, Altınözü
ve Reyhanlı
ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapan 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve arabalarında yapılan aramalarda 814,30 gram takoz esrar, 24,58 gram kubar esrar, 8 adet ecstasy hap, 1 adet captagon, 1 gram metamfetamin ve 2,5 gram esrar ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları yapılan şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından Hatay Adliyesine sevk edildi.