Hatay\'da Uyuşturucu Operasyonu: Satışa Hazır Maddeler Bulundu

Hatay'da polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda arama yapılan evin 10 metre ilerisinde taşın altına saklanmış, satışa hazır uyuşturucu madde taşın altına zulalanmış halde bulundu.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalara kapsamında 20 Ocak günü İskenderun ilçesinde fiziki takip sonrası durdurulan A.E.Z. ve E.K.'nın üstünde ve A.E.'nin Esentepe Mahallesi'nde bulunan ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada; 0,30 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 98 parça halinde satışa hazır vaziyette sentetik kannabinoid ham maddeleri ve 0,80 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan şahıslardan A.E.Z. ve E.K. isimli şahıslara, TCK 191 den işlem yapıldı ve serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan ise S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.E. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan arama yapılan Esentepe Mahallesi'ndeki ikametin 10 metre uzaklığında taşın altındaki satışa hazır uyuşturucu madde polisin dikkatiyle bulundu. - HATAY