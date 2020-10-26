Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika

HATAY'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kilo kubar esrar ile 676 adet Captagon hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişinin adresini belirlerdi. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 2 kilo kubar esrar, 676 adet Captagon hap ve birkaç kök hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucularla yakalanan şüpheliler M.D., M.E. ve Z.S., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.