Hatay\'da Uyuşturucu ve Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada uyuşturucu ve hırsızlık suçundan hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma ve hırsızlık suçundan toplam 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis, 30 bin TL idari para cezası ile aranan M.F.G. adlı şahıs Samandağ'da yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
