Hatay'da uyuşturucuyla yakalanan iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da uyuşturucuyla yakalanan iki kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerilerinden uyuşturucu bulunan 2 motosikletli tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerilerinden uyuşturucu bulunan 2 motosikletli tutuklandı. Kocatepe Mahallesi'nde uygulama yapan Yunus timleri, şüpheli gördükleri bir motosikleti durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Motosikletteki iki kişnini üzerilerinde yapılan aramada 760 gram esrar ele geçirildi. Sürücü A.S'ye ehliyetsiz ve kasksız araç kullanmaktan 5 bin 78 lira, "dur" ikazına uymamaktan 288 lira ile her iki şüpheliye de maske takmama suçundan toplam 1800 lira idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan sürücü A.S ile motosikletteki M.İ, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Son Dakika

Karantinayı delen koronavirüslü kadın, sahilde "ölmek istemiyorum" diye bağırıp ortalığı birbirine kattı

Rusya'da torununu pencereden atmaya çalışan dede, son anda durduruldu

Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var

Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor

"Bana bir şey olmaz" diyen genç, günlerce koronavirüs kabusu yaşadı

Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı

Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada

Emre Mor'un performansının artmasında, yaşam koçu Kim Boye'un olduğu ortaya çıktı

Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı

Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor

Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu

TFF, naklen yayın parasını ödemeyen beIN SPORTS'a ikinci ihtarı çekti! Süper Lig maçları yayınlanmayabilir

Haberi olmadan adına kredi çekilen öğretmen, 65 bin lira dolandırıldı

Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil

Son Dakika: Rahmi Koç'un kız kardeşi Suna Kıraç hayatını kaybetti