Hatay'da valiliğin duyurduğu 'uyarı tatbikatı' siren ve anons ile yapıldı (2) - Son Dakika

UYARI YAPILDIĞI İÇİN HALK PANİKLEMEDİ

Hatay'da, valilik tarafından dün açıklanan siren sistemi kurulumuyla ilgili çalışmalar kapsamında bugün kent genelinde siren sesi ve anonsları duyanlar, 1 gün önceden uyarıldıkları için panik yapmadıklarını söyledi. Hataylılar, kent dışında yaşayan, tatbikattan habersiz yakınlarının ise endişelenip, kendilerini telefonla aradıklarını dile getirdi.