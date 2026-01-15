Hatay\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da araç tamirhanesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.
Yangın; Kırıkhan ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Bölgede bulunan araç tamirhanesinde yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iş yerini sarmadan ve çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında iş yerinde hasar oluştu. - HATAY
