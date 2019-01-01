Son Dakika Haberleri: Hatay'da Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu

Hatay'da Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu

12 dakika önce

Hatay Devlet Hastanesinde doğan yeni yılın ilk bebeğine "Emre Can" ismi verildi.

Hatay'da Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu, System.String[]
Hatay Devlet Hastanesinde doğan yeni yılın ilk bebeğine "Emre Can" ismi verildi.

Akşam saatlerinde doğum sancısı tutan Aycan Aslan'ın, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla bir erkek çocuğu oldu.

"Emre Can" ismini koydukları 4 kilogram ağırlığındaki bebek, yeni yılda hastanede dünyaya gelen ilk bebek oldu.


Doğumhanenin önünde heyecanla bekleyen baba İbrahim Aslan, 3'üncü bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

Anne Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu anlattı.

Baba Aslan ise yeni yılın ilk bebeğinin kendi çocuğu olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Eşine teşekkür eden Aslan, "Allah analı babalı büyütsün. Vatana, millete hayırlı bir evlat olsun İnşallah." dedi.

Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Asıf Bellur da bebeğin 4 kilogram ağırlığında sağlıklı olarak dünyaya geldiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:14 Kaynak: AA

Emre Can, Hatay, Güncel
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